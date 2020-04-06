Ариана Гранде живьем спела в соцсетях «My Everything»

«Томи и я посылаем тебе какую-то виртуальную любовь», - подписала она видео, в котором ее вокальный клип был в паре с отдельным клипом Брауна на фортепиано - стиль социального дистанцирования.

tommy n i sending u some virtual love hope you’re all staying safe, sane, healthy and as creative as possible pic.twitter.com/kRTTAgRihZ — Ariana Grande (@ArianaGrande) April 5, 2020

«Надеюсь, вы все остаетесь в безопасности, в здравом уме, здоровы и настолько креативны, насколько это возможно», - написала Гранде своим последователям, ссылаясь на пандемию коронавируса, в которой большинство людей остаются дома.

Ариана использовала для организации онлайн-трансляции мини мп3 плеер.



Ariana Grande

Томми Браун повторно опубликовал клип «My Everything» в своем Instagram, где Гранде оставила комментарий, намекающий на то, что от пары может быть больше виртуальных коллабораций: «Люблю тебя! Давай поможем нуждающихся еще!».