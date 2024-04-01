«Ночные Снайперы» провели черту между насилием и «Обоюдным согласием»

В новой песне Диана Арбенина, исполняющая в новом сезоне роль следователя Анны, поднимает центральную тему сериала — проблему домашнего насилия и сложностей, с которыми приходится сталкиваться его жертвам: недоверии окружающих, стыде и травме, оставляющей глубокий след в жизни.

«Не замыкайтесь в своем горе. Мы — те, кто готов вытащить вас из западни манипуляций и насилия — рядом. Умейте постоять за себя. Никто из нас не рождается для унижений», - прокомментировала Диана Арбенина.



Диана Арбенина

Новый сезон сериала «Обоюдное согласие» — это детективная история о том, что скрывается за фасадом идеальной семьи. По сюжету убит успешный предприниматель и многодетный отец Григорий Венишев (Максим Ползиков). Подозрение моментально падает на его жену Марину (Глафира Тарханова): все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз – и что покойный Григорий был настоящим чудовищем. Но кто на самом деле его убил? Разбираться в деле будет следователь Анна (Диана Арбенина) и правозащитница Ида (Елена Ханга).