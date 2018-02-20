Экс-барабанщик группы «Черный кофе» найден мертвым

Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель областного следственного управления СК Сергей Цыганок.

По его словам, тело музыканта вчера обнаружили соседи. "Когда он умер, мы будем выяснять. Наши следователи проводят проверку, причина смерти станет ясна по результатам экспертизы. Пока оснований для возбуждения уголовного дела нет", — сказал собеседник агентства.

Как отмечает следствие, на первый взгляд, криминала в смерти Чернякова нет, но точные причины устанавливаются.

Известный рок-музыкант Сергей Черняков вместе с Валерием Кипеловым и Николаем Расторгуевым был участником группы "Лейся, песня", выступал в составе группы "Черный кофе", работал с Ольгой Кормухиной и Игорем Куприяновым.