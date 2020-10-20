Дмитрий Варшавский: Первую гитару я смастерил в 12 лет!

В преддверии почти юбилейного концерта основатель и бессменный лидер коллектива Дмитрий Варшавский дал интервью нашему изданию.



Дмитрий Варшавский

- Как появилась идея играть метал? Какие группы, песни или люди в вашем окружении подтолкнули вас к этой мысли?

- Впервые я услышал звук тяжёлого рока, когда мне было лет десять. Я сразу определил эту музыку в особенную музыку, хотя я и учился к тому времени четыре года в музыкальной школе. В этой музыке звук не поддавался расшифровке: я не представлял, на каких инструментах она исполняется. И когда стали приходить первые знания об этом – я погрузился в эти звуки, и другие меня больше не интересовали. Ещё позже появилась информация о группах Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin...

- Где и как вы доставали инструменты, где репетировали? Ощущалась ли нехватка опытных музыкантов?

- В возрасте 12 лет я стал мастерить свою первую электрогитару. Гриф был от обычной гитары, корпус из ДСП, а звукосниматели по 9 руб. мне купил мой дедушка в специальном магазине. Первые репетиции и выступления состоялись в летнем лагере. С тех пор поиск музыкантов стал основной проблемой, которая разрешилась через несколько при поступлении в Музыкальную академию им. Гнесиных.

- В общем представлении металлист - это еще и определенный внешний вид, где находили одежду, случались ли стычки с представителями правопорядка из-за одежды или прически?

- Я не очень заботился о внешних атрибутах...

- Каким он был ваш первый концерт в ДК им Горбунова?

- Это был один из первых полуофициальных метал-концертов в Москве. Это ощущение праздника, которого все мы так долго ждали, даже не надеясь на его проведение, и вдруг он пришёл к нам!

- Как готовитесь к выступлению сейчас? Чем будете удивлять зрителей 24 октября в ДК им Горбунова?

- Мы, как всегда, готовим специальные инструменты для этого праздника: будем удивлять звуком, который можно услышать только на наших концертах – это и есть главная притягательность наших выступлений.