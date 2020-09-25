«Дружбатут» - «Время вина»

2020. Жанр: русский рок, авторская песня, блюз-рок.

Про группу «Мартин» известно, что она выступала с 1983 по 1988 годы в московской рок-лаборатории, числилась там надеждой и как бы хард-н-хэви, а потом распалась, поскольку все ушли в более денежные и успешные группы. Осталось всего несколько песен, и они отнюдь не составляют сокровищницу мировой музыки.

И вот под названием «Дружбатут» (держите меня, я уже под столом!) объединились солист Александр Каневский (экс-продюсер «Тайм-Аута»), барабанщик Андрей Родин («Тайм-Аут», экс-«Зеркало мира», экс-»Черный кофе»), гитарист Денис Эпов (Петр Подгородецкий, Пресняков-ст, экс- Криса Кельми) и басист Владимир Герасенков («Легион»).

Эдаким мощным составом здоровые мужики решили записывать подростковые песни из 90-х. Именно такие, с беспомощными текстами вроде «я остаюсь в мире стеклянных снов», «я заметил в твоих глазах страх и неуверенность, смысла двигаться нет», «хочу свою увидеть тень» и даже «меркнущий (!!!) марш разлук». Для тех, кто еще остался читать после словоформы «меркнущий», - это вообще-то лучшая песня альбома. Более того, она записана аж в трех версиях, одна из которых вышла синглом вместе с Владимиром Ивановым из Jukebox trio.

Меня больше всего поразила в этом альбоме отчаянная нелюбовь к музыке. Ну ладно детские тексты, ну ладно шершавое несмыкание связок у немолодого вокалиста. Но ведь от музыкантов «Тайм-Аута» и «Черного кофе» ждешь как минимум могучего звука, жженой резины риффов, молотилова барабанов и таких гитарных запилов, которые скрасили и оправдали бы десятилетия игры чужих песен под чужую дудку. А мы-то ведь на самом деле крутейшие музыканты, просто за денежку играем! - как бы должны были стучать в грудь седовласые олды и рвать струны. Ничего подобного. Очень приблизительные аранжировки, стандартные ходы по гармоническому ряду и ни одного (даже так: ни-од-но-го) приличного гитарного соло. Все по минималу. Все на отвянь.

Они просто не любят музыку, эти седые парни. А себя в ней любят.

Лучше всего получились песни стадионного размаха, как им привычно. Все шаблонно, но на песне «Цунами» зависаешь и представляешь, как круто ее могли бы сыграть и разложить на голоса «Би-2» или Coldplay. Или тот же «Меркнущий свет разлук» в трех версиях — мне отлично зашла версия Дениса Эпова со звенящей гитарой и обилием воздуха в аранжировке - дотянуть бы ни к месту заупокойный вокал… Словом, хорошо, что все это вышло. Но надо ли было это делать? Вопрос повис в воздухе.

Оценка: 3 из 10

Гуру КЕН