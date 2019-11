Названы песни, которые не надоедают от начала до конца

В список вошла 31 композиция.



My Chemical Romance

На первом месте оказался сингл 2006 года Welcome to the Black Parade американской рок-группы My Chemical Romance, причем он длится более 5 минут.

Второе место занял хит Уитни Хьюстон из фильма "Телохранитель" I Will Always Love You (1992 год).

Третье — песня Africa (1982 год) рок-группы Toto.

В список лучших треков также попали: Someone Like You певицы Адель, Hallelujah в исполнении Джеффа Бакли, оскароносный хит Селин Дион My Heart Will Go On, Losing My Religion рок-группы R.E.M., который в 1992 году получил две премии "Грэмми", "Purple Rain" в исполнении Принса, Dancing Queen группы ABBA.



Whitney Houston

1. "Welcome to the Black Parade" - My Chemical Romance

2. "I Will Always Love You" - Whitney Houston

3. "Toto" - Africa

4. "Someone Like You" - Adele

5. "Ex-Factor" - Lauryn Hill

6. "Redbone" - Childish Gambino

7. "Hallelujah" - Jeff Buckley

8. "Purple Rain" - Prince и The Revolution

9. "My Heart Will Go On" - Celine Dion

10. "Landslide" - Fleetwood Mac

11. "All Too Well" - Taylor Swift

12. "Losing My Religion" - R.E.M.

13. "Seasons of Love" - Rent

14. "Fix You" - Coldplay

15. "Fast Car" - Tracy Chapman

16. "Back to Black" - Amy Winehouse

17. "Listen" - Beyoncé

18. "Dancing Queen" - ABBA

19. "What's Going On" - Marvin Gaye

20. "Sign of the Times" - Harry Styles

21. "Goodbye Earl" - Dixie Chicks

22. "Bridge Over Troubled Water" - Simon и Garfunkel

23. "You've Got a Friend" - Carole King

24. "Love on the Brain" - Rihanna

25. "Stairway to Heaven" - Led Zeppelin

26. "Satisfied" - Hamilton

27. "Space Oddity" - David Bowie

28. "Superstition" - Stevie Wonder

29. "Both Sides, Now" (2000s version) - Joni Mitchell

30. "Three Little Birds" - Bob Marley и the Wailers

31. "Fallingwater" - Maggie Rogers