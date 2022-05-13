My Chemical Romance выпустил первую за несколько лет песню

Трек стал первой новой песней группы My Chemical Romance с 2014 года, и вышел накануне тура My Chemical Romance по Великобритании.

«Взгляните на человека, стоящего на холме. Он мечтает обо всех выигранных битвах. Но судьба оставила нанесенные противниками шрамы на его лице», - поет в треке Джерард Уэй.







My Chemical Romance

Группа My Chemical Romance распалась в 2013 году, в 2014 году вышла песня «Fake Your Death» как часть сборника лучших хитов хитов «May Death Never Stop You». Вновь группа собралась в 2019 году. Полноценный тур, который несколько раз откладывался из-за пандемии коронавируса, начнется на следующей неделе в Европе, после чего группа отправится в Северную Америку, а затем в Новую Зеландию и Австралию.