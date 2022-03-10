Elton John и Stevie Wonder выпустили клип Finish Line

В песне артисты размышляют над тем, есть ли финишная черта в отношениях, или финиш - это лишь старт для влюбленных.
В клипе использовано множество архивных кадров, иллюстрирующих детство и юность персонажей песни.
«Я сел и включил электрическое пианино. Стиви пришел и сыграл на акустическом фортепиано, а затем исполнил соло на губной гармошке. Затем мы включили хор Канье Уэста, что действительно изменило ситуацию. А потом Стиви включил свой вокал. Я не слышал, чтобы Стиви звучал так молодо с тех пор, как ему было около 19 лет, как раз перед тем, как он снялся в «Говорящей книге», это «встревоженный» Стиви. Я для него Эрни Уайз на этой пластинке, потому что я просто нормальный человек. Вы просто послушайте, что он делает вокально и инструментально, и подумаете: «О, мой бог, это настоящий гений». Я, очевидно, его большой поклонник, и он все еще моложе меня, что я ненавижу. В этом треке, который мы записали, он создал что-то особенное, чего поклонники Стиви Уандера не слышали долгое время», - рассказал Элтон Джон.
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