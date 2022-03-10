Elton John и Stevie Wonder выпустили клип Finish Line

Элтон Джон перенес тур из-за операции на бедре Британский певец Элтон Джон перенес даты тура по странам Европы и Великобритании на 2023 год, чтобы пройти операцию из-за боли в бедре. Об этом он сообщил в своем Twitter.



"С большой печалью и тяжестью на сердце вынужден перенести даты моего тура Farewell Yellow Brick Road в Европе и Соединенном Королевстве на 2023 год. В конце моего летнего отдыха я неловко упал на твердой поверхности и с тех пор страдал от значительной боли и дискомфорта в бедре. Несмотря на интенсивные занятия физиотерапией и лечение специалистов, боль продолжила усиливаться", – говорится в заявлении музыканта.



Elton John



Врачи рекомендовали певцу...

Элтон Джон выпускает дебютный «безнадежный» альбом Британский певец и композитор Элтон Джон решил выпустить свой дебютный альбом Regimental Sgt Zippo, записанный в 1968 году вместе с Берни Топином, но так не увидевший свет из-за того, что в студии его посчитали "безнадежным". Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. По ее данным, 12 вошедших в альбом композиций 53 года назад не произвели впечатления в студии звукозаписи Dick James Music (DJM). Прослушивавший песни руководитель DJM сказал Элтону Джону: "Тебе нужно прекратить эту чушь. У тебя это не очень хорошо получается. Фактически, это безнадежно".



Содержание альбома, которого, по словам самого автора, "никогда не было", понравится, пожалуй, "только самым преданным поклонникам музыканта", отмечает издание....

Элтон Джон выпустил 8-дисковые раритеты «Jewel Box» Британский певец Элтон Джон выпустил монументальное собрание своих редких записей «Jewel Box» на 8 дисках общим весом 1,9 кг (слушать бокс-сет). Музыкант лично отобрал треки для коллекции, которая включает в себя раритеты, демо-версии, би-сайды за более чем 50 лет его творческой деятельности. Более 80 из 148 песен в сборнике впервые выходят в цифре. А 60 из них никогда не были доступны ни в каком формате.







В первые два диска, озаглавленные «Deep Cuts», вошли песни, которые уже в том или ином виде ранее уже издавались. Следующие два диска «Rarities» содержат демо и песни, записанные в период с 1965 по 1971 год для групп, в которых...

Элтон Джон выпускает бокс-сет из 8 CD раритетов Элтон Джон анонсировал выход охватывающего всю его карьеру бокс-сета из 8 CD редких записей под названием «Elton: Jewel Box». Компиляция увидит свет 13 ноября. Музыкант лично отобрал треки для коллекции, которая включает в себя раритеты, демо-версии, би-сайды за более чем 50 лет его творческой деятельности. Более 80 из 148 песен в сборнике впервые выходят в цифре. А 60 из них никогда не были доступны ни в каком формате.



Jewel Box 8CD Boxset



«Копаться в каждом периоде моей карьеры в таких деталях было абсолютным удовольствием», — сказал Джон в своем заявлении. «Слушая сейчас эти давно потерянные треки, я с трудом осознаю, насколько плодовиты были...