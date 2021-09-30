Limp Bizkit выпустил новую песню вместо тура

Впервые песня была показана публике на концерте в Lollapalooza в июле 2021 года. Ранее группа отменила все свои запланированные на 2021 год живые выступления, объяснив свое решение «заботой о безопасности группы, команды и прежде всего фанатов».
«Система все еще очень несовершенна. Даже если исполнители, команды, персонал и промоутеры сделают все возможное, чтобы гарантировать безопасность на сцене и за сценой, это не обеспечивает безопасность публики в целом. И мы все вместе должны приложить все усилия, быть ответственными, чтобы бороться и прекратить распространение COVID», - прокомментировал решение группы Фред Дерст.
Последний студийный альбом Limp Bizkit «Gold Cobra» вышел в 2011 году.
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