Limp Bizkit выпустил новую песню вместо тура

Coldplay и Limp Bizkit попали в список нелюбимых групп Издание NME в четверг, 19 апреля, опубликовало список «ваших любимых песен тех групп, которые вы ненавидите». Рейтинг составили по результатам читательского голосования, пишет Lenta.ru.



В список включили 13 композиций ненавистных команд. Первыми назвали музыкантов Coldplay. По мнению слушателей, их трек Viva La Vida можно слушать, хоть группа оказалась в числе нелюбимых.





Limp Bizkit запретили въезд на Украину Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину лидеру американской группы Limp Bizkit Фреду Дерсту. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос «Апострофа», пишет Газета.ru.





Фред Дерст



«9.11.2015 относительно гражданина США Фреда Дерста было вынесено постановление о запрете на въезд в Украину сроком на пять лет в интересах обеспечения безопасности нашего государства», — отмечается в сообщении.



Ранее сообщалось, что американская рок-группа Limp Bizkit пообещала выступить с гастролями в Донецке.



Limp Bizkit показали плакат "Крым - Россия, Welcome" На концерте американской рок-группы собралось 3700 зрителей. Американская нью-метал группа Limp Bizkit выступила в Воронеже 10 ноября в рамках тура "Money Sucks", что переводится как "Деньги - отстой" по 20 городам России в честь 20-летия коллектива. При этом билеты стоили от 1000 до 6000 рублей. Организаторы концерта в зале Event-Hall продали 3700 билетов, что чуть меньше воронежской цифры 2013 года. Тогда фанаты американского коллектива раскупили 4500 билетов.







Limp Bizkit



На этот раз на концерт в Воронеже приехали и поклонники Limp Bizkit...

Вокалист Limp Bizkit хочет получить российский паспорт Лидер американской рэп-рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст заявил, что хотел бы получить российское гражданство. Ведущий программы на радиостанции Rock FM задал музыканту вопрос, не хочет ли тот стать гражданином России, тем более уже есть примеры, когда западные знаменитости это делали.



"Да, я хочу получить российский паспорт. Если у вас есть связи в госструктурах, поделитесь", — заявил Фред Дерст в интервью радиостанции.





Фред Дерст



Также музыкант отметил, что хотел бы купить дом в России. Сейчас, по словам Дерста, он активно работает над этими вопросами, но это очень сложный процесс....