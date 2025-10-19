Умер сооснователь Limp Bizkit Сэм Риверс

Именно Риверс вместе со своим другом Фредом Дёрстом собрали первый состав культовой группы в 1994 году. Ему было всего 48 лет.



Сэм Риверс

«Сегодня мы потеряли нашего брата. Нашего товарища. Наше сердце. Мы любим тебя, Сэм. И будем продолжать хранить тебя в каждом из нас», — написал Фред.

О причинах смерти артиста не сообщается, однако известно, что в 2015 Сэм на несколько лет ушёл из Limp Bizkit из-за серьёзных проблем с печенью на фоне алкоголизма. Ему была проведена операция по пересадке, после чего он бросил пить и вернулся в группу, которую уже не покидал до последнего дня жизни.

«Сэм Риверс был не только нашим басистом, он был чистой магией. Пульс под каждой песней, спокойствие в хаосе, душа в звучании. Покойся, брат. Твоя музыка никогда не заканчивается», — написано в сообщении группы.