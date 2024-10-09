Лидер Limp Bizkit подал в суд на Universal Music

Предполагаемая недостача обнаружилась, когда Фред спросил у компании, почему ему никогда не выплачивали гонораров, уточняет Louder. Артист получил ответ, что Limp Bizkit не смогли окупить 43 миллиона, выданные им после заключения контракта с лейблами Interscope Records и Flip Records, входящими в состав холдинга Universal Music, в 1997-м.



Limp Bizkit

Коллектив оспаривает это, как и цифру 43 миллиона. По мнению истцов, компания намеренно их обманула и не собиралась делать выплат. Теперь исполнители требуют возместить им не менее 20 миллионов долларов в качестве компенсации, права на музыку и 200 миллионов долларов роялти.