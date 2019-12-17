Фирма «Мелодия» выложила часть коллекции в свободный доступ

Для публикации в открытом доступе были отобраны фонограммы, на которые уже истекли имущественные права, запись получила статус общественного достояния, а значит, пользователи смогут свободно прослушивать эти аудиофайлы.

«Мелодия» передала в «Ноосферу» почти две тысячи записей, в основном это произведения XIX века. Среди них - записи Гленна Гульда, Игоря Ойстраха, квартета имени Бородина, Святослава Кнушевицкого и др. Также в цифровом формате можно найти концерты для скрипки, партиты и сонаты Иоганна Себастьяна Баха и симфонии Густава Малера.

Файлы выложены в переменном битрейте mp3-320.

Проект Ноосфера noosphere.ru собирает весь контент, перешедший в общественное достояние и опубликованный на условиях открытых лицензий, чтобы люди без опасений могли использовать его для ознакомления публикации и создания любых производных. Идея проекта – создание инфраструктуры открытых и интероперабельных баз данных (репозиториев) с различными типами контента для использования в научной среде и медиаиндустрии, а также любыми пользователями сети. Поддержка и развитие платформы осуществляются в рамках проекта Цифровая платформа "Ноосфера" с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

АО «Фирма Мелодия» – старейшая российская звукозаписывающая компания, которая остается одним из наиболее узнаваемых за рубежом отечественных брендов. По количеству и жанровому разнообразию уникальных записей советской эпохи, содержащихся в фонотеке компании, «Фирма Мелодия» занимает первую строчку в рейтинге российских музыкальных издательств, а также является одним из ведущих издательств в области создания и выпуска записей классической музыки. На сегодняшний день фонотека «Мелодии» насчитывает более 200 тысяч записей, среди которых уникальные и редчайшие.