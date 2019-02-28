«Мелодия» выпустила запись Владимира Ашкенази 1963 года

55 лет назад молодой пианист, оказавшись на Западе, принял решение не возвращаться в СССР, напоминает Intermedia, а уже в 1970-е годы он заслужил репутацию одного из крупнейших пианистов мира с необычайно широким репертуаром.

- Чрезвычайно редко встретишь в одном музыканте столь высокий уровень таланта наряду с глубочайшей, неподдельной скромностью. Ни один из современных исполнителей не обладает сочетанием этих качеств в той степени, как Владимир Ашкенази, – писал о нем обозреватель журнала Gramophone.

Однако его концертные и студийные записи, осуществленные в Москве, подтверждают, что с первых шагов пианистической деятельности Владимир Ашкенази заявил о себе как музыкант с ярко выраженным, индивидуальным «почерком», а к началу 1960-х годов он обрел подлинную зрелость, не меркнувшую на фоне крупнейших мастеров фортепианного искусства того времени.

В программу одного из последних концертов, которые дал Владимир Ашкенази в Москве (к тому времени он стал лауреатом II премии Международного конкурса имени Ф. Шопена, завоевал Гран-при на престижнейшем состязании имени королевы Елизаветы в Брюсселе и на II Международном конкурсе имени П.И.Чайковского), вошли сонаты №№ 17 и 18 Л. ван Бетховена, четыре баллады Ф.Шопена и пьесы К.Дебюсси. Этот концерт никогда не издавался полностью на пластинках и CD

- Сегодня «Мелодия» возрождает одну из ярких страниц в творческой биографии выдающегося пианиста современности, - говорят представители лейбла.



Владимир Ашкенази