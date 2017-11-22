Фирма «Мелодия» призывает сохранить фонотеку в руках государства

Фирма звукозаписи "Мелодия" попала в план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы.

"Мы считаем, что подобного рода "культурный актив" должен оставаться в руках государства", - рассказал ТАСС генеральный директор компании Андрей Кричевский.

Он также напомнил, что компанию уже не впервые вносят в план приватизации.

"Сегодня компания активно развивается и успешна как на российском, так и на международных рынках. При этом мы стараемся действовать в русле государственной культурной политики, с учетом необходимости сохранения национального культурного наследия, которым и является фонотека "Мелодии", - отметил он.