К юбилею Беллы Давидович выпущен двойной диск

По семейному преданию, трехлетняя Бэлла, еще не зная нот, по памяти подобрала шопеновский вальс. Так или иначе, именно Шопен стал путеводным маяком для пианистки, которая в 1949 г. разделила I премию Международного конкурса имени Ф. Шопена в Варшаве с прославленной польской пианисткой Г. Черны-Стефаньска. В то время она была студенткой Московской консерватории, где училась у двух крупнейших представителей русской фортепианной школы – Константина Игумнова и (после его смерти) Якова Флиера.

С начала 1950-х гг. Бэлла Давидович активно концертировала в Советском Союзе и за рубежом, много записывалась на пластинки. В 1979 г. вслед за сыном, скрипачом и дирижером Д. Ситковецким, пианистка эмигрировала в США, с триумфом выступила в Карнеги-холле и на других крупнейших концертных площадках американского и европейского континентов, преподавала в Джульярдской школе в Нью-Йорке. Десятилетие спустя она снова начала выступать в Москве.

В юбилейный диск вошла одна из лучших записей Б. Давидович – собрание вальсов Фредерика Шопена; а также Первый фортепианный концерт Шопена и Первый концерт Бетховена, с которого начался исполнительский путь артистки (в девять лет она исполнила концерт Бетховена в родном Баку). Эти записи, осуществленные в начале 1960 х гг. с участием дирижера Арвида Янсонса, ранее не издавались за пределами СССР.

Бэлла Михайловна Давидович — всемирно известная советская и американская пианистка и музыкальный педагог, одна из лучших интерпретаторов музыки Шопена.



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ДИСК 1

Людвиг ван Бетховен

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 До мажор, соч. 15

1 I. Allegro con brio 14.13

2 II. Largo 11.11

3 III. Rondo. Allegro 8.30

Фредерик Шопен

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ми минор, соч. 11

4 I. Allegro maestoso 19.22

5 II. Romance. Larghetto 9.48

6 III. Rondo. Vivace 9.53

ДИСК 2

Фредерик Шопен

14 вальсов

1 Ми-бемоль мажор, соч. 18 .5.11

2 Ля-бемоль мажор, соч. 34 № 1 4.54

3 ля минор, соч. 34 № 2 5.14

4 Фа мажор, соч. 34 № 3 2.23

5 Ля-бемоль мажор, соч. 42 3.46

6 Ре-бемоль мажор, соч. 64 № 1 1.52

7 до-диез минор, соч. 64 № 2 3.54

8 Ля-бемоль мажор, соч. 64 № 3 3.00

9 Ля-бемоль мажор, соч. 69 № 1 4.14

10 си минор, соч. 69 № 2 3.52

11 Соль-бемоль мажор, соч. 70 № 1 2.23

12 фа минор, соч. 70 № 2 3.03

13 Ре-бемоль мажор, соч. 70 № 3 2.40

14 ми минор, B. 56 2.48 Общее время: 49.23 Бэлла Давидович, фортепиано Записи 1961–1963 гг. Звукорежиссер – Валентин Скобло Ремастеринг – Надежда Радугина