Запись Гориболя «Буковинских песен» Десятникова вышла на виниле

Сочинение, вместившее 24 прелюдии для фортепиано, исполнил пианист Алексей Гариболь. Ему же и посвящен этот цикл, в музыкальной ткани которого переплетаются пряность западноукраинских ароматов с приемами из арсенала современной композиторской техники.



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Идущая от Баха традиция, адаптированная романтизмом в микрокосм «цикла миниатюр», а гипериндивидуалистами Шопеном, Скрябиным etc. возведенная в ранг «интимного дневника художника», скрещивается Десятниковым с закарпатским фольклором. Музыка «Буковинских песен-прелюдий» сочетает интонационную пряность западноукраинских ароматов с приемами из арсенала современной композиторской техники.

«В одном интервью Десятников говорит об инородной первооснове своих сочинений, внешнем импульсе, за которым он идет и от которого отталкивается, очень коротко: “Я называю это макгаффин”. Прочитав, я пошла гуглить. Википедия объяснила, что макгаффин – киношный термин, обозначающий предмет или событие, которые необходимы для развития сюжета и характеров – и при этом совершенно не важны сами по себе. Сундук с пиратскими сокровищами, за которым все охотятся и который не достанется никому, или чеховское ружье, которое провисит на стене все три акта и так и не выстрелит, будут, наверное, ближайшими аналогами. Макгаффин может лежать на самом виду, может мелькнуть и исчезнуть в самом начале, но без него история не закрутится. Самое интересное здесь – это сочетание предельной важности и абсолютной незначительности начального импульса, этой самой точки отсчета: как если бы действующий мир можно было построить из чего угодно, с четырех нот, как в телевизионном шоу» (Мария Степанова, «Буковинские песни: двенадцать попыток заговорить»).

В первый раз эта музыка прозвучала в октябре 2017 года в балете American Ballet Theatre в хореографии Алексея Ратманского, в балет вошли 12 прелюдий из 24. Премьера полного цикла в исполнении Алексея Гориболя состоялась в Перми в июне 2018-го, в Москве «Буковинские песни» впервые прозвучали 1 октября. Именно после московской премьеры была достигнута договоренность о записи «Буковинских песен» «Фирмой Мелодия». Леонид Десятников присутствовал на записи, и она заслужила его высокую оценку.

Творчество Леонида Десятникова – одного из самых востребованных российских композиторов сегодняшнего дня – трудно подогнать под какие бы то ни было рамки. Его не отнесешь ни к «диссидентствующим авангардистам», ни к «советским конформистам», ни к «неофольклористам». В эпоху, когда основная проблема композитора лежит в антиномии «оригинальности» и «заимствований», автор «Детей Розенталя» – оперы о клонированных композиторах-классиках – возводит «неоригинальность» в основной творческий принцип («Чем больше это меняется, тем больше остается тем же самым»). Композитор попросту устраняет оппозицию «свое/чужое». Однако это далеко не идентично неоклассицизму Стравинского с его почти сальериевским отношением к композиции («Музыку я разъял как труп»); напротив, Десятников искренно верит в выбранные цитаты и аллюзии, что обеспечивает слушателям спасительные звукосмысловые «маячки» в мутных потоках современной академической разноголосицы.

Запись релиза сделана в Большом зале Московской консерватории в марте 2019 года. Альбом выпущен на виниле ограниченным тиражом 300 копий.

В буклете имеются статья Марии Степановой о произведении и совместное интервью Десятникова и Гориболя журналисту Ярославу Тимофееву.