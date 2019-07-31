Вышла антология авторских записей «Шостакович играет Шостаковича»

Это уникальная коллекция фонодокументов, зафиксировавших для потомков игру гениального советского композитора.



Шостакович играет Шостаковича

Главный бонус комплекта – «домашняя» запись скрипичной сонаты в исполнении автора и Давида Ойстраха. Несомненный интерес вызовет Десятая симфония в переложении для фортепиано в четыре руки, записанная в ансамбле с выдающимся композитором Мечиславом Вайнбергом.

Концерты, камерные ансамбли и вокальные циклы Шостакович записывал с участием крупнейших музыкантов XX века: Даниила Шафрана, Нины Дорлиак, Зары Долухановой, Алексея Масленникова, Максима Шостаковича и Квартета имени Бетховена.

«…Это была композиторская игра, но далеко не всякий композитор так играет» – так писал о фортепианной игре Дмитрия Шостаковича его современник, дирижер Н. Малько. Учителем Шостаковича в Ленинградской консерватории был профессор Л. Николаев, в классе которого занимались многие выдающиеся пианисты (В. Софроницкий, М. Юдина, П. Серебряков). Шостакович выступал с сольными концертами, был удостоен диплома на Международном конкурсе имени Ф. Шопена в Варшаве в 1927 году. В дальнейшем, однако, он ограничился исполнением собственной музыки. Исполнительская деятельность Шостаковича продолжалась до середины 1960-х годов, когда болезнь руки вынудила его полностью отказаться от выступлений.

Цифровое издание доступно в iTunes, Apple Music и других сервисах.

Диск 1

Из цикла «24 прелюдии и фуги», соч. 87:

№№ 1, 4–6, 8, 12–14, 16, 20

Общее время: 75.17

Диск 2

Из цикла «24 прелюдии и фуги», соч. 87: №№22–24

«Детская тетрадь», соч. 69

«Три фантастических танца», соч. 5

Полька из балета «Золотой век», соч. 22

Из цикла «24 прелюдии», соч. 34: №№ 8, 14, 15, 17–19, 24

Концерты №№1, 2 для фортепиано с оркестром

Общее время: 78.52

Диск 3

Соната для виолончели и фортепиано, соч. 40

Соната для скрипки и фортепиано, соч. 134

Концертино для двух фортепиано, соч. 94

Общее время: 61.57

Диск 4

Трио № 2 для фортепиано, скрипки и виолончели, соч. 67

Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели, соч. 57

Общее время: 54.41

Диск 5

«Из еврейской народной поэзии», вокальный цикл для сопрано, контральто и тенора в сопровождении фортепиано, соч. 79

Симфония № 10, соч. 93 (авторское переложение для двух фортепиано)

Общее время: 72.40

Дмитрий Шостакович, фортепиано

Давид Ойстрах, скрипка

Даниил Шафран, виолончель

Милош Садло, виолончель

Максим Шостакович, фортепиано

Мечислав Вайнберг, фортепиано

Иосиф Воловник, труба

Нина Дорлиак, сопрано

Зара Долуханова, контральто

Алексей Масленников, тенор

Квартет имени Бетховена

Симфонический оркестр

Московской государственной филармонии, дирижер – Самуил Самосуд

Центрального телевидения и Всесоюзного Радио, дирижер – Александр Гаук

Записи 1946 –1968 гг.