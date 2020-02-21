«Фирму Мелодия» купил Fonmix

Intermedia опубликовала официальное заявление компании:

По результатам аукциона, проведенного 7 февраля 2020 года, 100% акций АО «Фирма Мелодия» были приобретены у Росимущества ООО «Формакс».

«Формакс» – крупнейшая российская аудиобрендинговая компания, создатель инновационного программного обеспечения - уникального плеера Fonmix, позволяющего обеспечить доступ к базе с тысячами легальных музыкальных треков и сделать фоновую музыку эффективным инструментом для развития бизнеса. Музыкальный каталог Fonmix содержит более 10 млн треков самых разных жанров, и медиатека постоянно пополняется.

Приобретая архив «Мелодии», «Формакс» следует мировому тренду, когда владельцы цифровых музыкальных сервисов, борясь за внимание пользователей и соревнуясь за интерес аудитории, приобретают качественный контент. Например, в прошлом году международный сервис Spotify потратил около 400 млн долларов на приобретение компаний-обладателей прав на контент. Владельцы Spotify уверены в том, что это поможет привлечь новых пользователей и удержать уже имеющихся.

- Мы не сомневаемся, что каталог “Мелодии”, который насчитывает более 240 тыс. записей, будет сохранен и интегрирован в бизнес-модель нового владельца, - заявила пиар-директор «Фирмы Мелодия» Карина Абрамян. - Для нас важно, что смена акционера не помешает “Мелодии” продолжить работу по оцифровке архива, изданию музыкальных альбомов, пополнению и сохранению своей уникальной фонотеки.