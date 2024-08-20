Фирма «Мелодия» возобновляет выпуск виниловых пластинок

Запуск завода связан с большим запросом аудитории на советскую эстраду и детские спектакли, сообщил ТАСС гендиректор "Мелодии" Андрей Кричевский.

«Возрождение производства виниловых пластинок на базе именно "Мелодии" - это не просто дань памяти такому культурному "гиганту", это то, что действительно сейчас найдет отклик в сердцах людей. Несколько поколений жителей нашей страны и ближайшего зарубежья выросли на пластинках "Мелодии" и до сих пор бережно хранят их у себя дома и воспитывают уже своих детей на аудиосказках и музыкальных записях "Мелодии"», - сказал он.



Релизы фирмы «Мелодия»

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Он добавил, что Новосибирск выбран для запуска производства в связи с высоким уровнем химической промышленности, что играет большую роль при подборе кадров. Запуск завода намечен на весну 2025 года.

Объем первоначальных инвестиций составит порядка 150 млн. рублей. Они пойдут на закупку оборудования, сырья, покупку помещения. Это будет предприятие полного цикла на базе изготовленной в Гонконге производственной линии Allegro II. Основными странами-поставщиками оборудования станут Швеция, Швейцария, Италия, Китай. Фирма планирует выпуск композиций как из своего каталога, так и на заказ, благодаря чему любой заказчик - артист, автор, лейбл, агентство, правообладатель - сможет выпустить свой альбом. Объемы производства составят около 100 тыс. пластинок в год.

«Мы все видим растущий спрос и тренд на виниловые пластинки - даже те люди, у которых нет дома специального оборудования, покупают виниловые пластинки как сувенир, некий серьезный знак привязанности к любимому артисту, а многие компании все чаще используют в качестве корпоративных подарков», - отметил гендиректор "Мелодии".