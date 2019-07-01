Денис Мацуев поможет пострадавшим в Иркутской области

Об этом музыкант сообщил в понедельник в беседе с ТАСС.

"Переведу сам деньги, во-первых. Во-вторых, в рамках нашего фестиваля "Звезды на Байкале" обязательно сделаю благотворительный концерт, сбор от которого пойдет на помощь пострадавшим", - сказал Мацуев. Фестиваль пройдет с 4 по 13 сентября в Иркутске.



Денис Мацуев

Пианист узнал о трагедии на родине во время гастролей по Свердловской области. "Когда узнал, у меня случился шок, ведь это связано с моей родной Иркутской областью. Целый день звоню друзьям, всем - кто что знает", - рассказал он.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня.