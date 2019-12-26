Киркоров, Мацуев и Пугачева стали самыми популярными музыкантами России

Самыми популярными в 2019 году музыкантами в России стали Филипп Киркоров, Денис Мацуев и Алла Пугачева, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).ПопНовостиМузыкантами года по 5% россиян назвали Киркорова, Мацуева и Пугачеву. По 3% - Николая Баскова и Сергея Лазарева. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Быстрый поиск: Филипп КиркоровЧарты и музыкальные рейтингиАлла ПугачеваДенис Мацуев Добавить комментарий
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