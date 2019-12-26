Киркоров, Мацуев и Пугачева стали самыми популярными музыкантами России

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Киркорова более 54 миллионов рублей задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору, для чего постановил продать с торгов его квартиру стоимостью более 193 миллионов рублей.

