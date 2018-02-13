Хибла Герзмава и Арсен Согомонян в ночном концерте БЗК

Понятно, что билеты все распроданы. Понятно, что в зале много светских персонажей и армянской диаспоры (даже юморист Евгений Петросян). Понятно, что любой концерт с дирижерской палочкой Александра Сладковского в центре внимания. Но сочетание всего этого с изысканной итальянской программой из Верди, Беллини, Пуччини и Доницетти (сугубо итальянские шедевры) гарантирует ажиотаж. Но не успех, успех достигается трудом и отменным мастерством.

А все это и случилось. И, как всегда в случае успеха, прекрасно показали себя все — не только Герзмава и Согомонян, но и ГАСО имени Светланова, и дирижер Сладковский. Сразу все, это обязательное условие.



Хибла Герзмава

Герзмава причем начала с самого сложного - «Casta Diva» из «Нормы» Беллини. Летящий округлый голос, филигранная отработка всех сложнейших фиоритур, длинное дыхание, блистательное исполнение. В ариях Елизаветы Валуа из «Дон Карлоса» Верди (она пела ее и в Большом, и в Парижской национальной опере) были и возвышенный драматизм, и незаурядная актерская игра. Во втором отделении Герзмава показала сцену безумия Анны Болейн (с прошлого года она поет Болейн в Ла Скала) и несколько арий Дездемоны. Возможно, Герзмава сегодня лучшая Дездемона мира.

Ее партнер, приглашенный солист Большого театра Арсен Согомонян не в самой лучшей для него вокальной форме, тембры шалят кое-где, но мощь его драматического тенора непоколебима. Полетный звук и первоклассное бельканто он продемонстрировал сначала в Ричарде («Бал-маскарад»), затем в арии Альваро («Сила судьбы». Зритель в Москве соскучился по этим операм. Во втором отделении Согомонян трагически спел арию Каварадосси из «Тоски», сорвав бурные овации, а затем показал свои недюжинные актерские способности в сцене смерти Отелло.



Арсен Согомонян

Интригой оставались совместные номера Герзмава и Согомоняна, хотя по ходу концерта не осталось сомнений, что это будут дуэты Дон Карлоса и Елизаветы, Отелло и Дездемоны. Они и прозвучали. Голоса в «Дон Карлосе» сливались не слишком прозрачно, но финальные Отелло и Дездемона были в превосходной степени прекрасны. Это было настолько по-итальянски, что…



Арсен Согомонян, Хибла Герзмава и Александр Сладковский

Сладковский дирижировал тактично, но строго. Он буквально пригвождал суровыми жестами те оркестровые группы, которые начинали звучать чересчур некомфортно для певцов. ГАСО и не сопротивлялся, играл легко и тонко. Не секрет, что ГАСО обожает, когда за пульт встает именно Сладковский…



Александр Сладковский

А ведь еще были бисы. Публика требовала, несмотря на час ночи в Москве. Арсен Согомонян выбрал нежную «Parlami d’amore mariu» (впервые ее, кстати, спел… кинорежиссер Витторио де Сика, а затем уже Марио Ланца, Робертино Лоретти и пр.). А Хибла Герзмава выбрала оптимистичный вальс «Букет цветов из Ниццы» Денеша Будая.

Фееричный, высокохудожественный концерт.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА