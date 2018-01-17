Хибла Герзмава даст ночной концерт

За дирижерский пульт встанет Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, Народный артист России Александр Сладковский. На вечере прозвучат арии из опер Дж. Верди и Г. Доницетти.



Хибла Герзмава

Сегодня Хибла Герзмава – одна из наиболее востребованных российских певиц на мировой оперной сцене. Хибла желанная гостья в ведущих оперных театрах мира. В декабре 2016 года Хибла дебютировала на сцене Большого театра в роли Елизаветы Валуа ("Дон Карлос" Дж.Верди), а в 2017 году исполнила эту партию на французском языке в новой постановке знаменитого польского режиссера Кшиштова Варликовского в Парижской Национальной опере. Также в 2017 году Хибла дебютировала на сцене легендарного театра Ла Скала в роли “Анны Болейн'' в одноименной опере Г.Доницетти .

Ее рабочий график расписан на год вперед. Однако, несмотря на репертуарную занятость, Хибла Герзмава вновь порадует московскую публику концертом в Большом зале Московской консерватории.

На предстоящем вечере Хибла выступит с солистом Большого театра тенором Арсеном Согомоняном. Артисты уже выступали на одной сцене - исполняли Дуэт Дездемоны и Отелло из оперы "Отелло" Дж. Верди в мае этого года. После удачного дуэта, который был тепло воспринят публикой, Хибла решила пригласить Арсена Согомоняна вновь спеть с ней на одной сцене.

Начало концерта 22:30