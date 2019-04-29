Хибла Герзмава споет в «Отелло»

Оперный шедевр Верди – редкий гость на московской оперной сцене. В прошедшем столетии он появлялся здесь лишь дважды: в конце 1970-х в Большом театре, в 1996 г. – в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Заглавную партию тогда исполнил Вячеслав Осипов, постановку осуществил художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин.
Нынешнюю постановку приглашен осуществить выдающийся кинорежиссер, двукратный лауреат Венецианского кинофестиваля Андрей Кончаловский:
"Роль режиссера в жанре оперного искусства требует смирения. Моя задача — прежде всего не отнять у слушателя музыку, ради которой это искусство и существует. Тем более, когда ставишь оперу гениального композитора. Сложность в том, что визуальный ряд в опере не обязательно должен соответствовать зрительному видению Верди. Тут возможен определенный шок, но только такого рода, который бы не разрушал музыкального прочтения великим композитором великой драматургии".
Сценограф – британский художник Мэтт Дили. Костюмы создает Дмитрий Андреев.
Музыкальный руководитель постановки – главный дирижер Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Феликс Коробов:
"Я очень рад, что в репертуар нашего театра возвращается "Отелло" Верди. Тем самым мы продолжаем шекспировскую линию Верди, начатую в прошлом сезоне. Это прекрасная и любимая многими опера. Кроме того, новая постановка – это моя отдача старого морального долга. Мне кажется, что "Отелло" будет очень правильным поклоном в адрес и нашего легендарного тенора Вячеслава Николаевича Осипова, и вошедших в историю театра артистов и постановок. Нужно помнить свою историю. Люди живы, пока о них помнят. Для меня "Отелло" – это память об Осипове".
Премьера оперы «Отелло» Джузеппе Верди состоится в Музыкальном театре им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко 30-31 мая и 1-2 июня 2019 года.
Партию Дездемоны в премьерных спектаклях исполнит Хибла Герзмава (в других составах – Елена Гусева и Наталья Петрожицкая). Партию Отелло исполняют Николай Ерохин и Арсен Согомонян, Яго – Антон Зараев и Алексей Шишляев, Кассио – Владимир Дмитрук и Кирилл Матвеев.
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