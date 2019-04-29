Хибла Герзмава споет в «Отелло»

Оперный шедевр Верди – редкий гость на московской оперной сцене. В прошедшем столетии он появлялся здесь лишь дважды: в конце 1970-х в Большом театре, в 1996 г. – в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Заглавную партию тогда исполнил Вячеслав Осипов, постановку осуществил художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин.

Нынешнюю постановку приглашен осуществить выдающийся кинорежиссер, двукратный лауреат Венецианского кинофестиваля Андрей Кончаловский:

"Роль режиссера в жанре оперного искусства требует смирения. Моя задача — прежде всего не отнять у слушателя музыку, ради которой это искусство и существует. Тем более, когда ставишь оперу гениального композитора. Сложность в том, что визуальный ряд в опере не обязательно должен соответствовать зрительному видению Верди. Тут возможен определенный шок, но только такого рода, который бы не разрушал музыкального прочтения великим композитором великой драматургии".



Хибла Герзмава поет Дездемону

Сценограф – британский художник Мэтт Дили. Костюмы создает Дмитрий Андреев.

Музыкальный руководитель постановки – главный дирижер Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Феликс Коробов:

"Я очень рад, что в репертуар нашего театра возвращается "Отелло" Верди. Тем самым мы продолжаем шекспировскую линию Верди, начатую в прошлом сезоне. Это прекрасная и любимая многими опера. Кроме того, новая постановка – это моя отдача старого морального долга. Мне кажется, что "Отелло" будет очень правильным поклоном в адрес и нашего легендарного тенора Вячеслава Николаевича Осипова, и вошедших в историю театра артистов и постановок. Нужно помнить свою историю. Люди живы, пока о них помнят. Для меня "Отелло" – это память об Осипове".

Премьера оперы «Отелло» Джузеппе Верди состоится в Музыкальном театре им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко 30-31 мая и 1-2 июня 2019 года.

Партию Дездемоны в премьерных спектаклях исполнит Хибла Герзмава (в других составах – Елена Гусева и Наталья Петрожицкая). Партию Отелло исполняют Николай Ерохин и Арсен Согомонян, Яго – Антон Зараев и Алексей Шишляев, Кассио – Владимир Дмитрук и Кирилл Матвеев.