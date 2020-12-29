Григорий Лепс и Хибла Герзмава спели про «Ящик Пандоры»

Музыка - Ваагн Петросян, слова - Ира Эйфория. Песня в стилистике Константина Меладзе говорит о том, как не открыть «Ящик Пандоры» в сложных взаимоотношениях, и спасет только вера в любовь.

В античных мифах о Пандоре говорится, что некогда люди жили, не зная никаких несчастий, болезней и старости, пока Прометей не похитил у богов огонь. За это разгневанный Зевс послал на землю красивую женщину — Пандору. Она получила от Зевса ларец, в котором были заперты все человеческие несчастья. Пандора, подстрекаемая любопытством, открыла ларец и рассыпала все несчастья.