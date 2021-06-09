Хибла Герзмава получит Госпремию России

Ранее Толстой заявил, что вручение государственных премий в области литературы и искусства состоится в День России 12 июня.

"За вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности государственная премия 2020 года будет вручена – Григорию Валериевичу Алфееву, наиболее известного как митрополит Иларион, ... Вторая премия будет вручена за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства певице - Хибле Леварсовне Герзмава ... Третьим лауреатом стал выдающий скульптор Александр Иулианович Рукавишников за вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры, эстетическое воспитание творческой молодежи", - сказал Толстой на пресс-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".



Хибла Герзмава

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Оперная певица Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.

Герзмава является народной артисткой РФ, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".