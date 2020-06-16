Хибла Герзмава переболела коронавирусом

"Я переболела COVID-19 и что самое обидное, я безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала все меры предосторожности, но вирус проник в мой дом", - пишет она.

Но самое страшное было впереди. Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твоё тело, жилы, голову, болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах.

Самый большой страх был за лёгкие, КТ показало двустороннюю пневмонию, но к счастью с минимальным поражением лёгких. Врачи диагностировали лёгкую форму, без надобности в госпитализации, с лечением на дому. Страшно подумать, если у меня была лёгкая форма, то как мучаются люди при тяжёлой и средней тяжести?! Вирус существует, и я не пожелаю врагу пережить весь этот кошмар. Меня злят люди, которые легкомысленно и пренебрежительно относятся ко всему происходящему, не верят и думают, что всё это выдумка.

Я от всего сердца хочу поблагодарить моих врачей - Марину Николаевну Нефёдову, Елену Борисовну Кубареву, весь медперсонал Поликлиники №4 Управления делами Президента РФ за чуткость, профессионализм и поддержку. Хочу сказать огромное спасибо всем врачам и медработникам, которые отважно сражаются и по сей день на «поле боя» по всему миру.

Сейчас чувствую себя хорошо, тесты отрицательные. Слава Богу! Прошу Вас, мои дорогие друзья, коллеги и подписчики, берегите себя и своих близких!»