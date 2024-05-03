Симоне Кермес и Александр Рамм открыли фестиваль Башмета в Ярославле

Никакой концепции в этом концерте, кажется, не было, разве что исполнена была музыка последних 300 лет. Но вот имена впечатляют, и первым, кроме самого Башмета, стоит упомянуть про прекрасную певицу Симоне Кермес из Германии. Она уже приезжала на сочинский фестиваль Башмета (давние многочисленные ее визиты в Россию уже не в счет), и вот снова решилась приехать в Россию — спеть три неочевидных арии на открытии и дать мастер-класс для молодых музыкантов. Это поступок!



Юрий Башмет на открытии фестиваля в Ярославле

«А что ей за это может быть? Она же не работает в государственных учреждениях Германии, только в частных театрах и сама дает концерты. Ей ничего и не было», - порассуждал на тему приездов Кермес в Россию Юрий Башмет.

А почему неочевидные арии? Потому что эти оперы у нас не на слуху. Симоне Кернес спела арии Арбаче из «Артаксеркса» Риккардо Броски, Ацисы из «Полифема» Никола Порпора и Альмирены из «Ринальдо» Генделя. Если «Ринальдо» еще можно где-то как-то у нас услышать в единичных исполнениях, то ни одна опера Броски и Порпора вообще нигде не идут. Тем интереснее. Аккомпанировали, кстати, «Солисты Москвы» под рукой Юрия Башмета.



Симоне Кернес

Колоратурное сопрано и «царица барокко» Симоне Кернес приехала в отличной вокальной форме и прекрасном настроении. Пыталась общаться со зрителями на русском языке, много пританцовывала. Безупречно спела все эти многочисленные барочные опевания, на длинных нотах позволяла себе вибрато ровно в должную меру, глиссандо вверх и вниз скользили у нее с неподражаемой легкостью и видимой простотой. Когда надо, певица подключала и актерские навыки. Верхний регистр у Кернес по-прежнему чист и хрустально прозрачен, а какой же он проникновенный! Блистательное выступление и долгие заслуженные овации переполненного зала.



Александр Рамм

Открылся же гала-концерт Итальянской сюитой для виолончели и фортепиано в версии под камерный оркестр Игоря Стравинского с солистом Александром Раммом. Один из самых одаренных молодых виолончелистов России бережно и изящно сыграл важнейший неоклассический концерт Стравинского, переписанный из собственного его балета «Пульчинелла» (1919). В нем имеются оригинальные итальянские мелодии XVIII века, но Стравинский замешал их с совершенно разными эпохами и приемами. Александр Рамм именно так это и сыграл: вот только что-то в духе Перголези, а вот уже и Скрябин будто, и вдруг барокко, а потом чудится Массне и даже Равель. Виолончель поет в руках Рамма, остро передавая все эти тончайшие нюансы.



Валерия Абрамова

Протеже Юрия Абрамовича юная скрипачка Валерия Абрамова вполне справилась с Тремя каприсами Паганини в деконструктивистской версии Эдисона Денисова, написанной по просьбе Олега Кагана. Все каприсы начинаются вполне традиционно для Паганини, но затем Денисов наводит морок и понемногу разлагает их на атомы, затем возвращая к прежней форме. Есть в этом что-то от игр разума, виртуозность так точно страдает, но почему нет. Меньше других «пострадал» знаменитый Cantabile, но Абрамова почти вытянула и там.



Ксения и Юрий Башмет в концерте Шнитке

Второе отделение открылось беспроигрышным номером. Пианистка Ксения Башмет, дочь маэстро, любит и умеет играть Концерт для фортепиано с оркестром Альфреда Шнитке. Так и случилось. Ксения ровно выдержала принцип цикличности Шнитке, отыграла его вариации темы с самыми разнообразными оттенками, вплоть до гнева и опустошенности. «Солисты Москвы» тоже были отчаянно хороши.



«Солисты Москвы» и капелла «Ярославия»

Завершился гала-концерт открытия барочным католическим Magnificat Антонио Вивальди, где к «Солистам Москвы» присоединилась филармоническая хоровая капелла «Ярославия», одна из лучших капелл в России. Большую часть жизни Вивальди провел как священник, и хотя его религиозные произведения менее известны, их величия это никак не отменяет. «Ярославия» показала чудесные голоса солирующих и отменную слаженность в хоровых партиях, стоить отметить четкую дикцию на латыни у капеллы. Особенно хороши показались типично «вивальдиевская» 4-я часть, сугубо хоровая Fecit potentiam, и сугубо сольная 5-я Esurientes implevit bonis с невероятно красивыми переплетениями голосов солисток.



«Солисты Москвы» и Юрий Башмет в Рыбинске

А на следующий день фестиваль Башмета принимал уже и Рыбинск. «Солисты Москвы» сыграли яркую программу из концерта для четырех скрипок Вивальди, Рондо до мажор Россини, концерта для двух виолончелей Вивальди и «Воспоминания о Флоренции» Чайковского. В Рыбинске очень любят классику, все концерты фестиваля всегда проходят тут с успехом и аншлагом, так было и в этот раз. На бис ансамбль Башмета исполнил идеально темперированную Маленькую ночную серенаду Моцарта. А фестиваль продолжается.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО