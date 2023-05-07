Антологию двойных концертов представили на фестивале Юрия Башмета

Итак, уходит барокко, с ним и эпоха кончерто гроссо, и Бах сочиняет свой знаменитый двойной скрипичный концерт (около 1730), изначально написанный для двух клавесинов. Эпоха солистов диктует необходимость взаимодействия между ними и оркестром. Бах не стал плоский звук клавесина переводить в виртуозные возможности скрипачей, но так и сохранил для скрипок эстетику монофоничного голосоведения. Особенно хороша вторая часть концерта, практически песенная.



Валерия Абрамова и Грант Башмет

Солировали воспитанница Юрия Башмета Валерия Абрамова и его внук Грант Башмет. Партия клавесина — дочь Юрия Абрамовича Ксения. Юным скрипачам удалось ни разу не выбиться из стилистики Баха, никаких ненужных ярких пассажей или вибрато. Бах не про это. Они сыграли очень просто и элегантно. Наверное, пока некорректно сравнивать их с мастерами скрипки, они очень молоды, - но прозвучали аутентично и уместно рядом с такими мастерами, как «Солисты Москвы».



Юрий Башмет

1974 год. Антонио Сальери, очень известный тогда композитор и учитель Бетховена, Шуберта и Листа, сочиняет двойной концерт для флейты и гобоя, ныне самое популярное его произведение в мире. Духовые тут уже весьма выпукло выделяются по звуку от струнного оркестра, и к тому же причудливо переплетены между собой. Разумеется, знаменитый гобоист Алексей Уткин с женой-флейтисткой Марией Чепуриной многократно играли этот двойной концерт. И услышать его еще раз в их исполнении — большая эстетическая радость. Музыканты четко фиксируют уходящую барочность и приближающееся дыхание романтизма, и тонко балансируют на этой грани. Возможно, это лучшие сегодня исполнители двойного концерта Сальери.



Алексей Уткин и Мария Чепурина

На бис они исполнили каденцию второй части Кончертанто Моцарта для скрипки и альта, но в переложении на скрипку и гобой. А Уткин вспомнил, что с Юрием Абрамовичем он знаком уже более 40 лет…



Cкрипач Артем Котов и виолончелист Алексей Толстов

Приближаемся к концу XVIII века. Гаэтано Доницетти пишет Двойной концерт для скрипки и виолончели, один из немногих оригинальных инструментальных произведений композитора, куда больше известного по своим операм. Итальянская романтика, бельканто, и даже в струнных партиях будто слышатся человеческие голоса. Солируют участники «Солистов Москвы» скрипач Артем Котов и виолончелист Алексей Толстов. Невероятной красоты мелодии, то сплетающиеся, то расходящиеся как в японском саду. Политес и изысканность.



Ксения Башмет и Филипп Копачевский

Примерно то же время, ориентировочно 1779 год. Моцарт снова в Зальцбурге, а его двойной концерт для фортепиано выглядит крайне необычно. Вместо того, чтобы переплетать и разводить, Моцарт дерзко «склеивает» две фортепианные партии, раздавая яркие фразы то одному, то другому фортепиано, а то и вовсе выписывает унисон. Если не видеть обоих пианистов сразу, то и не понять, кто и что из них играет. А вот оркестр приглушен, это остро прочувствовал дирижер Юрий Башмет, все внимание только на солистов. Ксения Башмет и молодой одаренный пианист Филипп Копачевский ведут эту игру в бисер целеустремленно и с должным вниманием друг к другу. Восхитительное исполнение, и довольно смелая трактовка Моцарта как предтечи Листа и даже регтайма. Почему бы и нет?

Конечно, тема двойных концертов этим списком вовсе не исчерпывается. Множество красок добавили бы двойные концерты Вивальди, Мендельсона, Брамса, Бруха, Пуленка или Бартока. Но сценическое время не бесконечно. Пища для размышлений зрителю дана, и каждый найдет в ней свои открытия.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Полина СУББОТИНА