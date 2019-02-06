Дочь Башмета допросили по делу о пожаре, унесшем жизни

По данным РЕН ТВ, правоохранители рассматривают две версии возникновения пламени: неисправность электроприборов и неосторожное обращение с огнем.



Ксения Башмет

Напомним, пожар начался в одной из квартир на 5-м этаже дома №12 на Никитском бульваре. Оказалось, что хозяйкой квартиры является дочь известного музыканта Юрия Башмета. Огонь быстро распространился на 6 и 4 этажи, после чего рухнули перекрытия здания.

Сгоревшее здание неофициально называют домом знаменитостей. По словам жителей, в этом здании находятся квартиры Никаса Сафронова, Ингеборги Дапкунайте, Любови Казарновской и других.

Из дома были эвакуированы более 40 человек. Восемь человек, в том числе двое детей, погибли.