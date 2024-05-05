Евгений Миронов и Юрий Башмет с Григом переосмыслили Максима Горького

Музыкальный спектакль «Рождение человека» уже показывали ранее и в Сочи, и в Москве. Теперь же стало явно меньше музыкальных номеров, чуть затягивавших действие, и актеры куда лучше знают текст. А это два рассказа Максима Горького, довольно неочевидных: «Страсти-мордасти» и «Рождение человека».



Сцена из спектакля

Брусникина показала драматическое столкновение этих сугубо российских историй начала 20 века с музыкой Эдварда Грига, в этом и есть задоринка. Вообще норвежец Григ мало связан с Россией, но Максим Горький в воспоминаниях признавался, что любит музыку Грига. В ней есть мелодии, которые мог бы написать и Чайковский. Но есть и штрихи, которые восходят сугубо к норвежской национальной музыке. Не будем останавливаться на мелодическом сходстве норвежской и русской музыки, подчеркнем лишь очевидную минорность и расширенные гармонии.

«Солисты Москвы» часто играют все это: и «Из времен Хольберга», и «Народный танец», и «Народную норвежскую мелодию» Грига. Но сейчас все буквально кристаллизовалось. Лучшие мелодии Грига против пронзительных историй Горького. Драматизм. Подчеркнутый чудесным русским фольклорным ансамблем «Комонь» и видео-инсталляциями Аси Мухиной.



Евгений Миронов

Евгений Миронов читает за мужских персонажей, Александра Урсуляк — за женских и детских. Читают по очереди. А когда включаются «Солисты Москвы» под чуткой рукой Юрия Башмета, - драматические изгибы получают буквально вселенский масштаб. Григ мелодичен, но по-скандинавски сдержан и размерен. А тут русские люди душу себе рвут. Блистательный контраст.



Александра Урсуляк

Может быть, еще чуть-чуть больше людей полюбили в этот вечер в старинном Волковском театре Ярославля музыку Грига? Потому что «Солисты Москвы» звучали в этот вечер невероятно выпукло. Динамика, размах диапазона звуковой атаки, пианиссимо и самый что ни на есть крещендо, - это все гибко менялось буквально в каждой музыкальной фразе. Как они это делают?



Юрий Башмет

«А уж как я доволен!», - не смог скрыть своего удовлетворения Юрий Башмет уже после музыкального спектакля.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО