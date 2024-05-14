Димитрис Ботинис станет главным дирижером оркестра Санкт-Петербургской филармонии

«Мы сделали предложение занять пост главного дирижера Академического симфонического оркестра филармонии Димитрису Ботинису, на что тот согласился и контракт уже подписал. Контракт заключен с сентября, то есть с нового сезона. Я думаю, что публика уже хорошо знает маэстро, которого мы пригласили, потому что с 2012 года он регулярно появляется в программах нашей филармонии, выступая и с Заслуженным коллективом России, и с Академическим симфоническим оркестром. Я знаком с Димитрисом Ботинисом с 2011 года, когда я был в жюри Всероссийского конкурса дирижеров, на котором он получил первую премию, – рассказал Николай Алексеев, – Серьезным аргументом в пользу нашего решения стали гастроли Димитриса Ботиниса с Академическим симфоничесим оркестром в Китай в декабре 2023 – январе 2024 года, после которых не было ни одного критического замечания ни от одного артиста оркестра, что говорит о многом. Я выразил пожелание, чтобы это сотрудничество было долгосрочным, чтобы наш дом стал для Димитриса Ботиниса родным, чтобы оркестр стал его близким соратником».

Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии, являющийся одним из лучших российских симфонических коллективов, работал без главного дирижера с 2018 года, когда Александр Дмитриев, возглавлявший оркестр с 1977 года принял решение оставить свой пост: маэстро был удостоен почетного пожизненного титула дирижера-лауреата коллектива. C 1968 по 1976 год оркестр возглавлял Юрий Темирканов. С 1994 года штатным дирижером Академического симфонического оркестра является Владимир Альтшулер.

С 2018 года наиболее важные концерты – открывающие и закрывающие сезон – проходили под управлением Николая Алексеева – главного дирижера Заслуженного коллектива России, позже – главного дирижера Петербургской филармонии.



Димитрис Ботинис

Димитрис Ботинис – один из наиболее титулованных дирижеров нового поколения, представитель музыкальной династии. На протяжении нескольких лет он активно сотрудничает с обоими оркестрами Петербургской филармонии – Заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром и Академическим симфоническим оркестром. В течение текущего концертного сезона дирижер четырежды выступал в Большом зале филармонии (дважды с ЗКР, солисты – Вадим Репин и Александр Ключко; дважды с АСО, солист – Фредди Кемпф), в конце декабря-начале января Академический симфонический оркестр под управлением Димитриса Ботиниса осуществил масштабный гастрольный тур по Китаю.

Димитрис Ботинис с 2022 года является художественным руководителем и главным дирижером Новосибирского академического симфонического оркестра. С 2015 по 2022 год был главным дирижером Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии имени В.И. Сафонова, в сезоне 2022–2023 – главным приглашенным дирижером коллектива. С 2021 по 2023 год – дирижер Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

Димитрис Ботинис сотрудничает с ведущими российскими коллективами, наряду с оркестрами Петербургской и Московской филармоний в их числе – Российский национальный оркестр, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Национальный филармонический оркестр России и многие другие.

Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии ведет свою историю с 1931 года, начав свою деятельность как концертный ансамбль, а затем симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета. В годы войны оркестр был единственным симфоническим коллективом, оставшимся в блокадном городе. Несмотря на то, что в первую военную зиму коллектив фактически прекратил свое существование, ценой героических усилий 9 августа 1942 года его музыканты во главе с Карлом Элиасбергом осуществили в Большом зале филармонии легендарную блокадную премьеру Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича. Всего за время блокады коллектив выступил более 300 раз.

В 1953 году оркестр получил статус филармонического. Им руководили Николай Рабинович, Карл Элиасберг, Арвид Янсонс, под управлением которого в 1965 году коллектив впервые выступил за рубежом – в Финляндии. В 1962–1963 годах состоялись выступления оркестра под управлением Игоря Стравинского и Бенджамина Бриттена. За пультом коллектива выступали также Серж Бодо, Игорь Маркевич, Курт Мазур, Лорин Маазель, Евгений Светланов и Геннадий Рождественский, солистами в его программах в эти годы выступали Дмитрий Шостакович, Ван Клиберн, Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Исаак Стерн, Иегуди Менухин, Давид Ойстрах, Мстислав Ростропович.