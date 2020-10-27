В Okko появятся филармонические концерты и фестивали

Библиотека сервиса пополнится коллекцией из 9 концертов классической и джазовой музыки.

Ежегодный музыкальный фестиваль «Международная неделя консерваторий» учрежден Санкт-Петербургской консерваторией в 2001 году. Юбилейный двадцатый форум объединит профессоров и студентов двенадцати высших школ музыки России, Финляндии, Италии, Испании, Германии, Австрии, Польши, Венгрии и Израиля. Музыкальная программа посвящена значимым датам 2020 года: юбилеям Бетховена, Шопена, Шумана, Чайковского, Малера, Глазунова, а также Году культуры Германии - России. Концерты, в которых примут участие известные российские и зарубежные исполнители – солисты, различные по составу ансамбли, оркестровые и хоровые коллективы, – пройдут на сценах лучших концертных залов Санкт-Петербурга.

Начиная с 1 ноября подписчикам Okko будет доступен концерт-открытие фестиваля «Международная неделя консерваторий» с участием именитых музыкантов, последние 20 лет возглавлявших Петербургскую консерваторию.



Участник фестиваля Камерный хор Московской консерватории

Также в сервисе появятся концерты под названиями «Хоровые академии», «Бетховен-2020 Ремикс» к 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена», «Концерт-посвящение композиторам — юбилярам 2020 года», опера Глеба Седельникова «Бедные люди» по Федору Достоевскому, «Камерные серии» в Малом зале Филармонии, концерты «ETHNO – CLASSIC –XXI», «Органные академии» и концерт-закрытие Фестиваля, который пройдёт в рамках серии «Оркестровые академии».