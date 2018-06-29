«Сплин» работает над новым альбомом

Группа «Сплин» готовит новую концертную программу. Как рассказал Александр Васильев еще до выхода альбома «Встречная полоса» началась работа над новой пластинкой коллектива. Но пока артист решил сосредоточиться на составлении концертного трек-листа.



Александр Васильев

«Всегда сразу после окончания записи одного альбома начинается работа над следующим, потому что уже появляются новые песни. Мы сыграем наш новый альбом вживую, просто для себя, поймем, что происходит с каждой песней, и уже исходя из этого будем строить концертную программу на все наши ближайшие выступления. Но, в любом случае, это будет микс из старых и новых песен», - рассказал НСН артист.