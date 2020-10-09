«Сплин» выпустил «За семью печатями»

Творчество группы «Кино» вот уже более двадцати лет не теряет своей актуальности. Феномен популярности песен Виктора Цоя не подвластен никаким законам шоу-бизнеса. С момента гибели артиста и распада группы еще ни одно поколение не обошлось без поклонения легенде и его бессмертному творчеству.





Песни «Кино» есть в репертуаре многих отечественных исполнителей, каждый из которых придает им новое звучание.

