«Сплин» выпустил «За семью печатями»

Автором дизайна обложки стал Антон Рамирес, который оформлял альбомы коллектива «Сигнал из космоса», «Резонанс», «Ключ к шифру», «Встречная полоса» и «Тайком».
По словам лидера группы Александра Васильева, «За семью печатями» войдет в новый альбом, который «Сплин» планирует выпустить в конце года:
«Наверное, теперь мы выпустим уже сразу диск. Возможно, даже в этом году. Возможно, в декабре. Возможно, что даже мы».
Впервые композиция прозвучала вживую в Москве. Александр Васильев спел ее на выступлении на корабле в прошлом месяце:
«Когда появляется новая песня, сразу хочется ее спеть на ближайшем же концерте. Так собственно и произошло на концерте в Москве».
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