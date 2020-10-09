«Сплин» выпустил «За семью печатями»

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Группа «Сплин» выпустила новую песню «За семью печатями», которая войдет в будущий альбом группы (слушать песню).

Автором дизайна обложки стал Антон Рамирес, который оформлял альбомы коллектива «Сигнал из космоса», «Резонанс», «Ключ к шифру», «Встречная полоса» и «Тайком».

По словам лидера группы Александра Васильева, «За семью печатями» войдет в новый альбом, который «Сплин» планирует выпустить в конце года:

«Наверное, теперь мы выпустим уже сразу диск. Возможно, даже в этом году. Возможно, в декабре. Возможно, что даже мы».

Александр Васильев
Александр Васильев

Впервые композиция прозвучала вживую в Москве. Александр Васильев спел ее на выступлении на корабле в прошлом месяце:

«Когда появляется новая песня, сразу хочется ее спеть на ближайшем же концерте. Так собственно и произошло на концерте в Москве».

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