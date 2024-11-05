«Сплин» рассказал об Амстердаме в песне «Летучий голландец»

"Би-2" и "Сплин" исчезли с афиш фестиваля «Брат-2» Рок-группы "Би-2" и "Сплин" исчезли с афиши фестиваля "Брат-2: Живой Soundtrack", хотя ранее они... "Состав участников изменился. Мы не комментируем", - ответили ТАСС в компании NCA, которая является...

«Сплин» оказался в кукольном театре Группа «Сплин» выпустила клип на песню «Топай!» в стилистике кукольного театра (смотреть клип). В клипе задействованы картонные декорации и куколки Александра Васильева и других музыкантов группы...

«Сплин» призвал «Топай!» Группа «Сплин» выпустила новую песню «Топай!» с неоднозначными посылами (слушать песню). Песня говорит о призыве быть ближе к природе, а там уже можно «топать».

Александр Васильев выпустил романс «Я был влюблен в вас» Группа «Сплин» в день рождения Александра Васильева выпустила изысканный романс «Я был влюблен в... Сегодня Александру Васильеву исполнилось 52 года. Обложка авторства Антона Рамиреса обыгрывает...