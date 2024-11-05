«Сплин» рассказал об Амстердаме в песне «Летучий голландец»

Премьера песни состоялись в авторской передаче Бориса Гребенщикова «Аэростат», а ранее «Летучий голландец» уже звучал на концертах группы.
«Саша Васильев просит вам передать, что в данном случае мы имеем дело с «потоком сознания с ярко выраженным амстердамским подтекстом. Песня называется «Летучий голландец», и это ода Амстердаму. Всем тем, кому песня понравится, будет предложена бессрочная шенгенская виза», - рассказал ведущий.
Это уже вторая премьера от группы «Сплин» за последние месяцы. В июне была представлена композиция «Древний грек».
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