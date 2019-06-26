Песни «Кино» споют в Кремле «Сплин» и Каспарян

Творчество группы «Кино» вот уже более двадцати лет не теряет своей актуальности. Феномен популярности песен Виктора Цоя не подвластен никаким законам шоу-бизнеса. С момента гибели артиста и распада группы еще ни одно поколение не обошлось без поклонения легенде и его бессмертному творчеству.

Песни «Кино» есть в репертуаре многих отечественных исполнителей, каждый из которых придает им новое звучание.

Организаторы концерта не раскрывают имена всех участников трибьюта и призывают следить за новостями. Первыми была объявлена группа «Симфоническое кино». Группа представит песни Виктора Цоя в оркестровой версии с гитарными партиями в исполнении Юрия Каспаряна, в прошлом гитариста группы «Кино».

Следующий участник трибьюта, объявленный организаторами в конце июня, – без преувеличения культовая рок-группа Сплин. Группа существует с 1994 года и является одним из самых знаковых роковых российских коллективов.

Интрига вокруг списка участников концерта «Звезда по имени солнце» сохраняется. В пресс-службе проекта сообщают, что впереди поклонников ожидает настоящий сюрприз.