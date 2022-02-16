«Сплин» оказался в кукольном театре

«Сплин» призвал «Топай!» Группа «Сплин» выпустила новую песню «Топай!» с неоднозначными посылами (слушать песню). Песня говорит о призыве быть ближе к природе, а там уже можно «топать».







«Мы провожаем пандемийный 2021 год песней «Топай!». Это слово адресовано не сколько самому вирусу, сколько его возможному носителю. Топать, двигаться, не сидеть на месте. Подпрыгивать, чтобы увидеть будущее. Верить. И встретиться по окончании карантина», - говорит Александр Васильев.



«Сплин»



«Васильев призывает видеть красоту природы и забыть обо всем другом, ему хочется верить, но не получается. Он сам не дает...

Александр Васильев выпустил романс «Я был влюблен в вас» Группа «Сплин» в день рождения Александра Васильева выпустила изысканный романс «Я был влюблен в вас» (слушать песню). Сегодня Александру Васильеву исполнилось 52 года. Обложка авторства Антона Рамиреса обыгрывает историю стойкого оловянного солдатика.







Романс исполнен Васильевым под гитару без участия других участников группы «Сплин».



Александр Васильев

«Сплин» запустил «Вирус» Группа «Сплин» выпустила ироничный клип на новый сингл «Вирус» (смотреть клип). Режиссеры Дмитрий Кабанов и Оксана Белякова начали клип с дезинфекции музыкальных инструментов и даже проводов, после чего на сцене появляются участники группы «Сплин» в масках, обезображивающих лица, и Васильев поет о запертых в квартирах людях и неизвестном вирусе.







Песня построена на довольно резком гитарном риффе ноющего характера, из-за чего весь саунд трека весьма некомфортен. Васильев повторяет как мантру «Зиро» (нуль, пустота), и месседж песни выглядит осознанием ковидных...

«Сплин» выпустил студийный альбом «Вира и майна» Группа «Сплин» выпустила новый студийный альбом «Вира и майна» (слушать альбом). В шестнадцатый студийный альбом вошли 11 песен, несколько треков уже выходили синглами. Трека «Вира и майна» в альбоме нет, это отсылка к строчке из песни «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите».







Александр Васильев вернулся к тревожной нервозности ранних альбомов, значительно продвинувшись в технической виртуозности музыкального материала. Сразу четыре гитарных соло Вадима Сергеева звучат уверенно и убедительно. В песне «Кесарь» звучит еще и живой струнный квартет....