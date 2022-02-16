«Сплин» оказался в кукольном театре

В клипе задействованы картонные декорации и куколки Александра Васильева и других музыкантов группы.
«Клип снят силами младшей группы детского сада имени Сухово-Кобылина. Старший воспитатель - Татьяна Жигалова (сценарий, кукла и декорации). Заместитель старшего воспитателя по идеологической работе - Светлана Веселовская (монтаж и эффекты). Им помогали - Дима, Женя, Антон, Коля. Кеша, Саша, Лёша, другой Дима и Вадик», - рассказали музыканты.
Премьера песни «Топай» состоялась в конце 2021 года.
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