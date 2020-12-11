«Сплин» выпустил студийный альбом «Вира и майна»

В шестнадцатый студийный альбом вошли 11 песен, несколько треков уже выходили синглами. Трека «Вира и майна» в альбоме нет, это отсылка к строчке из песни «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите».

Александр Васильев вернулся к тревожной нервозности ранних альбомов, значительно продвинувшись в технической виртуозности музыкального материала. Сразу четыре гитарных соло Вадима Сергеева звучат уверенно и убедительно. В песне «Кесарь» звучит еще и живой струнный квартет.



Обложка «Вира и майна»

Рисунок на обложке нарисовал сам Александр Васильев. Звукорежиссёр записи и сведения - Иннокентий Агафонов, инженер записи - Евгений Барышников, мастеринг - Борис Истомин.