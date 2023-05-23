«Чай вдвоем» снова вдвоем и выпустили новую песню

Впервые вместе они выступили в далеком 1994 году, а уже через несколько лет их песни стали греметь на всех радиостанциях и собирать музыкальные награды одну за другой. А людей, которые не знали бы хиты «Ласковая моя», «День рождения», «Просто друг» и «Желанная», – в нашей стране, наверное, просто нет.

О громком камбэке музыканты объявили еще в конце прошлого года. За это время успели плотно поработать и, наконец, выпустить первую песню в старом-добром стиле всеми любимого бэнда.

Денис Клявер и Стас Костюшкин: Мы знаем, какую музыку от нас ждали. И очень хотели подарить нашим поклонникам и поклонницам, которых, конечно, больше (смеются) новую любимую песню, но в классическом звучании «Чай вдвоем». Других вариантов и быть не могло. На наш взгляд, все удалось, и мы рады сказать: «И снова здравствуй!»

Музыканты заявляют, что это не разовая акция. «Чай вдвоем» официально заявил о возрождении проекта и новой главе в истории коллектива. Они стали старше, мудрее, но остались такими же романтиками. Музыканты обещают, что скоро выйдут новые песни в полюбившемся стиле и, как всегда, о любви.

Свои сольные проекты артисты тоже не оставят.

Денис Клявер и Стас Костюшкин: За 10 лет сольной карьеры у каждого сформировался свой жанр, отличающийся друг от друга. Мы учитывали это при создании новых треков группы. Это не будет звучать, как «дуэт Дениса и Стаса» – это будет настоящий «Чай вдвоем».

Трек уже доступен на всех цифровых площадках.