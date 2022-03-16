Наталья Подольская показала «Маму»

В возвышенной трогательной балладе Наталья Подольская признается в вечной любви к маме. В клипе Подольская с мамой и сестрой, а также со всеми детьми общаются и демонстрируют теплые чувства друг к другу.
«Нет ничего в мире важнее любви. Любви к маме, маме - Родине, к детям, которым ты - мама! Это самая чистая и бескомпромиссная любовь. Это важно. Я верю, что музыка лечит душу. И помогает и в веселые времена, и в трудные .. Я посвящаю эту песню своей маме и каждый может посвятить своей», - говорит Наталья Подольская.
Релиз вышел на лейбле Velvet music.
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