Наталья Подольская показала «Маму»

- В этом клипе сбылась моя давняя мечта — я танцевала. Мне давно хотелось снять такое видео. Голубев Леша поддержал мою идею. Кроме того, у него родились свои образы для этого ролика, но все же самое главное, что сбылась моя мечта — я сняла танцевальное видео.

Сама я очень довольна этим клипом. Надеюсь, что он понравится и другим,

— поделилась Наталья со Spletnik.ru.

