Наталья Подольская темно-терзким треком анонсировала альбом

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Наталья Подольская представила новый сингл «Ты больше чем мой» (слушать песню).

Эта композиция войдёт в ее новый альбом, который увидит свет 6 марта.

Синглом «Ты больше чем мой» Наталья Подольская открыла предзаказ ее будущей пластинки. По словам исполнительницы, предстоящий релиз откроет новую страницу в ее творчестве.

«Думаю, вы будете удивлены. Открылся предзаказ на мой новый альбом «Плачь» на всех площадках! Открылся он с томно-дерзкого трека «Ты больше чем мой».

Наталья Подольская
Наталья Подольская

Релиз сингла состоялся на лейбле Первое музыкальное издательство». На нем же выйдет и сам альбом «Плачь».

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