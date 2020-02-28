Наталья Подольская темно-терзким треком анонсировала альбом

Эта композиция войдёт в ее новый альбом, который увидит свет 6 марта.
Синглом «Ты больше чем мой» Наталья Подольская открыла предзаказ ее будущей пластинки. По словам исполнительницы, предстоящий релиз откроет новую страницу в ее творчестве.
«Думаю, вы будете удивлены. Открылся предзаказ на мой новый альбом «Плачь» на всех площадках! Открылся он с томно-дерзкого трека «Ты больше чем мой».
Релиз сингла состоялся на лейбле Первое музыкальное издательство». На нем же выйдет и сам альбом «Плачь».
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