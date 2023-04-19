Наталья Подольская: Мне нужно все и сразу!

Альбом со столь жизнеутверждающим названием увидел свет 14 апреля. По словам артистки, для нее сейчас главное - идти вперед.

«У меня сейчас суперактивный период. Я очень нетерпеливый человек, мне нужно все и сразу, здесь и сейчас. Новый альбом я выпускаю как артистка лейбла «Velvet music». И я безумно счастлива стать его частью. Я чувствую огромные перемены в своей артистической жизни. За мной большая-большая команда, которая меня любит и старается для меня, и это сейчас самое важное».



Наталья Подольская

Наталья Подольская исполнила сразу несколько композиций из нового альбома - «Отель», «Секрет», «Ностальгия», «Не отвернусь», «Такая сильная любовь», в том числе и заглавную песню «Конечно, да», которую для нее написала певица Мари Краймбрери. Артистка поделилась в эфире «Авторадио» историей ее создания.

«Мы были вместе на одном мероприятии и у Мари родилась эта песня. Этот текст о моей жизни, о моей любви, о моем муже, о нас с ним, и это безумно меня растрогало. Она очень быстро написала куплеты, просто мы пообщались, поговорили, поплакали, попереживали. Она попросила рассказать, что у нас было, что чувствую, какие-то истории… Я ей говорю: мы когда-то с Володей пели песню Зацепина «Друг друга мы нашли», там был текст: «Могли пройти мы рядом, едва коснуться взглядом и больше никогда уже не встретиться, подумать страшно, что могли не встретиться, в тот самый вечер, и под тем же месяцем» и она мне через 5 минут присылает такой текст «я могла бы мимо пройти и все, и мы бы не узнали, как любовь несёт; я бы так не улыбалась, я бы, наверное, грустила, я бы с другим побоялась: быть такой сильной и красивой». Я считаю Мари наиталантливейшим человеком, и получить песню от нее считаю за честь».



Наталья Подольская

По мнению Натальи, таких людей можно по пальцам пересчитать. Но самым талантливым все же она считает своего супруга: «Володя на первом месте в моем списке», и ради него готова на самые смелые авантюры, даже заявиться на конкурс «Голос 2023», не побоявшись нарваться на скандал. За 2 дня до старта съемок она связалась с директором шоу и напросилась на слепые прослушивания в качестве сюрприза на 55-летие любимого мужа. Ее желание совпало с идеей Юрия Викторовича Аксюты, поделилась в эфире «Авторадио» певица.

«Это было очень волнительно, у меня дрожали руки. Я вспомнила былые времена, когда проходила всякие кастинги, конкурсы, их было очень много, был прям щекочущий экстрим. Володя, конечно, сразу меня узнал, эту мелодию он разгадает с первой ноты».



Наталья Подольская

В честь юбилея именитого артиста супружеская чета подготовила еще один подарок, на этот раз для своих поклонников, – скоро снова прозвучит их дуэт, - пообещала Наталья Подольская.

«Песня уже есть, но еще рано делиться подробностями, премьера планируется на осень».