После долгого перерыва Баста стал гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Музыкант рассказал ведущим о новой версии знаменитой композиции, которую пел когда-то Александр Серов.

«Я хотел, чтобы «Мадонна» звучала как «Я фанат советского фанка и диско», – заявил главный российский рэпер.



Баста рассказал о новой версии культового хита Александра Серова

Кавер «Мадонны» в исполнении Басты и артиста Сергея Бурунова стал главным хитом трибьюта «Крутой альбом», созданного к 70-летию композитора и продюсера Игоря Крутого. В проекте приняли участие 17 артистов разных жанров и поколений. Трибьют к юбилею маэстро вышел на стриминговых площадках 18 октября, а в ноябре VK Records выпустил его видеоверсию.

Ведущие шоу «Мурзилки Live» поинтересовались, как песни распределялись между участниками, и почему Басте удалось заполучить сразу две.

«Я редко бываю в караоке, но есть пять песен, которые всегда пою, оказавшись там. «Мадонна», конечно, стоит на первом месте. Среди других фаворитов «Я – это ты, ты это я» Мурата Насырова, «Я тебя не скоро позову» авторства «Ляписа Трубецкого», «Батарейка» группы «Жуки», а пятая – секретная. Как я пою «Мадонну», и увидел Игорь Яковлевич», – ушел от откровенного ответа певец.

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Артист признался, что до последнего момента не знал, кто примет участие в проекте, и сам попросил для себя «Мадонну», а Крутой еще и поручил ему переосмыслить трек «Пальма-де-Майорка», который в итоге Баста исполнил вместе с Lyriq.

«Сергея Бурунова сам пригласил, к тому же мы друзья», – поделился Василий.

В видеоверсии «Крутого концерта» вокруг хита всех времен разгорелся настоящий баттл. Баста рассказал, что даже возникла идея снять отдельный клип про двух корпоративных боссов, которые борются за сердце девушки по имени Мадонна, работающей в их офисе, и эта сюжетная линия отчасти реализовалась в видео трибьюта. Но никакие креативные идеи не помогут превзойти Серова, уверен Баста.

«Мы всего лишь подражатели, которые с любовью и восхищением решили переосмыслить эту вещь, – говорит он. – Серов – это же икона стиля. Для меня он – русский Том Джонс. Хотелось бы, чтобы в свое время он больше пел рок. Очень сильный голос».

Ближайший большой концерт Басты состоится на «Газпром-Арене» 16 ноября, где певец также планирует исполнить «Мадонну». А в следующем году, в связи с 45-летием артиста, ожидаются два грандиозных сольных концерта в Лужниках, которые соберут рекордные 150 тысяч человек.

«В рутине я забываю, чем занимаюсь, – признается Баста. – Но, когда выхожу на сцену и вижу поющих вместе со мной людей, – это почти религиозное чувство. Без пафоса, я безумно счастлив!»