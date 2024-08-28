Баста: «Заходишь в гримерку и видишь это кладбище вареных индейских ног»

Рэпер признался, что по-прежнему любит домашнюю еду и не испытывает тяги к кулинарным изыскам.

«Я до сих пор очень люблю самую простую еду: котлеты, картошку, сосиски, докторскую колбасу, соленые огурцы, жареную курицу, борщ, салат оливье. Я понимаю суть высокой кухни, но никакой необходимости в ней не испытываю», – поделился Баста в интервью MEN TODAY.

Василий заявил, что его гастрольный райдер относится больше к его музыкантам, сам же он почти не ест перед выступлениями. Исполнитель хита «Сансара» рассказал о забавном инциденте, связанном с райдером. По словам рэпера, он старается держать себя в форме, поэтому запросил у организаторов вместо сосисок шесть порций вареной индейки. Правда, не учел важной детали.

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«Когда я вносил ее в райдер, я плохо себе представлял, как выглядит ножка индейки, думал, что она особо от куриной не отличается – а оказалось, что она ненамного меньше человеческой. И вот ты заходишь в гримерку и видишь это кладбище вареных индейских ног, прям жутко становится».



Баста

«А в остальном все просто: алкоголя в райдере нет, кофе и вода, ну и по мелочи. Нет, если бы мне хотелось, я бы мог шиковать, конечно, но мне не хочется придавать еде и райдеру слишком большое значение», – признался артист.