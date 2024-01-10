Баста обогнал Инстасамку благодаря каверу «На заре»

Исполнитель преодолел отметку в 9 миллионов и стал новым рекордсменом сервиса.



Баста

Основным фактором его лидерства на Яндекс Музыке стали прослушивания трека «На заре» — кавера Басты на песню группы «Альянс», который вошел в саундтрек популярного сериала «Слово пацана». Умная система рекомендаций Моя волна заметила повышенный интерес к треку и чаще предлагала его пользователям.

За последние два месяца количество прослушиваний «На заре» в Моей волне выросло более чем в 20 раз. В топ самых популярных треков Басты на Яндекс Музыке также вошли композиции «В разные стороны», «Ты была права», «Карма» и «Сансара». Моя волна — умная система рекомендаций, которая подбирает для каждого слушателя Яндекс Музыки персональный музыкальный поток, непрерывно подстраиваясь под вкус и настроение пользователя.