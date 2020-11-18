Премьера концерта Щедрина по рассказу Зощенко пройдет в Мариинке

Солист – лауреат XVI Конкурса им. П. И. Чайковского японский пианист Мао Фудзита. В роли чтеца в «Приключениях обезьяны» выступит актриса БДТ им. Товстоногова Полина Маликова (Толстун). За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра – Валерий Гергиев.



ТЕКСТ

«Приключения обезьяны» – новая работа Родиона Щедрина, созданная в 2020 году. Автор обозначил ее жанр как концерт для рассказчика и солирующих инструментов в сопровождении струнного оркестра и чембало. Набор инструментов нетривиальный: труба, валторна, флейта, арфа и ударные. Для такого композитора, как Родион Щедрин – с его умением создать емкий музыкальный характер, ухватить жест, передать индивидуальную интонацию – «Приключения обезьяны» – настоящий кладезь идей. У Зощенко есть и готовая драматургия (с завязкой, двумя кульминациями, развязкой и эпилогом), и контрастное чередование «массовых» и «камерных» сцен, и «арочные» конструкции. Герои рассказа столь же колоритны и разнообразны, как оркестровые инструменты, и прямо-таки «напрашиваются» на лейтмотивы. «Музыкальное прочтение» яркого и динамичного рассказа Зощенко обещает слушателям множество интересных и остроумных находок, которыми так славится Родион Щедрин. Свой новый опус композитор посвящает супруге, великой балерине Майе Плисецкой, любившей этот рассказ Зощенко. Премьера состоится в дни празднования 95-летия со дня рождения Майи Михайловны.

В программу вечера также вошли «Торжественная увертюра» Щедрина и Четвертый фортепианный концерт Бетховена, исполнение которого приурочено к празднованию 250-летия композитора.

До конца ноября новое произведение Родиона Щедрина сможет услышать и московская публика: Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра привезут премьеру в концертный зал «Зарядье».