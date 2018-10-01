Строительство культурного центра Гергиева во Владикавказе начнется в 2019 году

Об этом сообщил дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев в рамках второго международного кавказского фестиваля "Мариинский - Владикавказ".



Валерий Гергиев

"Реализации строительства центра ждут многие и давно. Есть небольшой список первоочередных задач по регионам страны, в частности, это Владивосток - это первый проект (строительства театрального центра - прим. ТАСС) из всех, о которых шла речь, при этом на самом высоком уровне. Владикавказ обязательно будет в следующем году продвигаться более стремительно", - сказал Гергиев.

Ранее по этому вопросу глава республики Вячеслав Битаров встречался с автором проекта - французским архитектором Ксавье Фабром.

Он рассказал о том, что общее количество мест в зале составит 960. В нем смогут играть не менее 120 музыкантов, в балетных композициях будут задействованы 30 исполнителей, кроме того, в зале предусмотрят возможность для выступлений хоровых коллективов в составе 50 исполнителей.

Преимуществом центра станет также то, что в отличие от "Мариинки - 3" в Санкт-Петербурге, новый музыкальный центр во Владикавказе будет ориентирован на показ полноценных спектаклей с необходимыми декорациями.

При разработке архитектуры объекта учитывались особенности исторической части Владикавказа, а также зданий, которые расположены рядом с проектируемым центром.