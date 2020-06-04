Мариинский театр потерял треть выручки из-за коронавируса

Об этом сообщил художественный руководитель - директор театра Валерий Гергиев в ходе онлайн-форума, организованного на площадке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

"Мы пострадали очень сильно от того, что произошло. Далеко за 1 млрд рублей наши потери только от непродажи билетов. Бюджет Мариинского театра - это 3 млрд рублей от продажи билетов в год, гастроли зарубежные - это еще 1 млрд рублей в год. Нас 5 тысяч человек, мы столкнулись с невероятной силы ударом по "здоровью" Мариинского театра", - сказал Гергиев.



Валерий Гергиев

Он также отметил, что артисты театра стараются максимально эффективно использовать время пандемии и работают над новой программой, которая включает более 20 опер.

"Из всего плохого я вычленил одну хорошую новость, что мне кажется еще и потенциально очень важным. Никогда ни у одного из ведущих артистов Мариинского театра не было три месяца свободного времени за мои 30 лет руководства театром. Обычно мы учим три месяца одну роль, главную, большую, а теперь за три месяца мы учим три-четыре роли, это большая работа. Я сам буду дирижировать операми, которыми никогда не дирижировал", - добавил он.

В период пандемии Мариинским театром организованы онлайн-показы концертов и спектаклей, пишет ТАСС. Они доступны для просмотра на сайте mariinsky.tv, официальных страницах театра в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" в течение суток после размещения. Спектакли и концерты театра в рамках сотрудничества с мультимедийным сервисом Okko демонстрируются и на платформе "Искусство онлайн", запущенной Сбербанком. Отдельные записи также транслирует международный культурный проект "Русские сезоны". По словам Гергиева, более 80% зрителей трансляций - россияне, что говорит об интересе граждан РФ к национальной культуре.

"Я немного волновался [перед началом онлайн-показов], что с непривычки [зрители] не откликнутся, может, технологически это будет непросто, может, будет происходить столько всего другого. <…> [Сейчас] каждый день мы даем спектакли, иногда даем по два в день, специально рассчитывая на детскую аудиторию. Сегодня мы остановились на цифре 72 млн посетивших, начиная с 19 марта, наши спектакли и концерты. <…> Это большая цифра для любого учреждения в мире. Мне кажется это самым отрадным фактом, что уже более 60 млн из этих 72 млн - россияне", - подчеркнул директор театра.