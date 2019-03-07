Валерий Гергиев, Даниил Трифонов и оркестр Мариинки едут в тур по Испании

Первый концерт гастрольного тура состоится 7 марта в Овьедо на сцене Большого зала Конгресс-центра принца Филиппа. В программе — прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, симфоническая поэма «Жизнь героя» Рихарда Штрауса и Концерт для фортепиано с оркестром №1 Сергея Рахманинова, солировать в котором будет лауреат XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского, пианист Даниил Трифонов.



Валерий Гергиев

На следующий день музыканты выступят в Концертном зале города Аликанте, где прозвучит Симфония №8 Антона Брукнера. 9 марта Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст концерт на сцене зала Iturbi Дворца музыки Валенсии. В программе — вступление к I действию оперы «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера, Симфония №5 Петра Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром №1 Сергея Рахманинова. Солист — Даниил Трифонов.

10 марта в Зале имени Шавье Монтсальватже Дворца конгрессов Жироны будут исполнены Симфония №8 («Неоконченная») Франца Шуберта, а также при участии хора Orfeó Català — кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева.

Затем Даниил Трифонов и Симфонический оркестр Мариинского театра дважды выступят под управлением Валерия Гергиева на весеннем фестивале Barcelona Obertura. 11 марта в концертном зале «Аудиториум» вновь будет исполнен Концерт для фортепиано с оркестром №1 Сергея Рахманинова, во второй части вечера прозвучит Симфония №5 Густава Малера. На следующий день во Дворце каталонской музыки будет представлена программа из сочинений русских композиторов: кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева и Концерт для фортепиано с оркестром Александра Скрябина.

14 марта Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит в испанской столице. В Национальной концертной аудитории Мадрида прозвучит прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, Симфония №5 Густава Малера, Концерт для фортепиано с оркестром №1 Сергея Рахманинова. Солист — Даниил Трифонов.

Также Концерт для фортепиано с оркестром №1 Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Даниила Трифонова и Симфонического оркестра Мариинского театра в Концертном зале Сарагосы 15 марта. Программу дополнят симфоническая поэма «Жизнь героя» Рихарда Штрауса и фрагменты из музыки балета «Золушка» Сергея Прокофьева. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Завершит гастрольный тур выступление в Большом концертном зале Дворца конгрессов Наварры Baluarte (Памплона), где при участии солистов оперной труппы Мариинского театра и хора Orfeón Pamplonés прозвучит драматическая легенда «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза. Вокальные партии исполнят: Александр Михайлов (Фауст), Юлия Маточкина (Маргарита), Михаил Петренко (Мефистофель), Олег Сычев (Брандер).